Фуркад устал от биатлона

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в нынешнем сезоне Кубка мира и признался, что устал от соревнований. Слова 30-летнего спортсмена приводит L’Equipe.



«Не собираюсь жаловаться, но в спортивном плане год выдался для меня очень сложным. Хочется перевернуть эту страницу. Сезон еще не закончен, но каждый раз мне трудно поверить в происходящее. Есть вопросы. Надеюсь найти на них ответы, но пока что не получается. Нужно смириться с этим сезоном, но сделать это непросто», — сказал Фуркад.



Он отметил, что не получает удовольствия от гонок. «Мне надоело открывать дверь и получать ею обратно по зубам», — подытожил француз.



В нынешнем сезоне Кубка мира Фуркад одержал три победы. Он идет пятым в личном зачете, имея в активе 634 очка. Лидирует норвежец Йоханнес Бе (1082 очка), досрочно выигравший «Большой хрустальный глобус». До этого семь лет подряд его получал Фуркад.



Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира.

