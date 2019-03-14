Укрпочта повысит зарплаты сотрудникам

В Укрпочте повысит оклады для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Повышение окладов планируется в два этапа. С 1 апреля увеличение окладов произойдет на 6%, также повышение ожидается и с 1 июля для тех почтальонов и начальников сельских отделений, которые имеют должностной оклад меньше минимальной зарплаты.



Такое повышение окладов произойдет за счет улучшения финпоказателей Укрпочты и благодаря дополнительному финансированию на покрытие убытков, образовавшихся за доставку пенсий.



"Впервые за много лет при поддержке президента Украины Укрпочта получила 500 млн гривен на покрытие расходов на доставку пенсий и монетизированных субсидий. Именно это дает возможность одной из крупнейших государственных компаний работать без убытков, без сокращения штата сотрудников и даже с повышением заработной платы", - сказал генеральный директор предприятия Владимир Омелян.



Заработную плату повысят для более 37 тыс. сотрудников Укрпочты - около 29 тыс. почтальонов и 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.

