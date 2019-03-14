Власти Киева хотят избавиться от 70% киосков - возле станций метро и остановок

Власти Киева подготовили новые правила размещения МАФов в столице, что позволит уменьшить их количество приблизительно на 70%. Об этом на своей странице в Facebook написал советник мэра Киева, народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.



"Сегодня (14 марта - ред.) Киевсовет может рассмотреть новые правила размещения МАФов. Это решение позволит нам убрать около 70% МАФов в столице, начиная с этого года и заканчивая не позднее 2024-го", - написал советник.



По его словам, МАФы, которые останутся, будут выставляться на торги на площадке публичных закупок ProZorro.



"Таким образом будет воплощен некоррумпированный принцип - принцип чистой монетизации, когда право и разрешительные документы на размещение МАФов получает тот, кто больше заплатит в бюджет. Никаких прав предпринимателей таким решением столичная власть не нарушает", - отметил Белоцерковец.



Он напомнил, что в 2014 году были приняты компромиссные правила в отношении киосков. "Тогда для стабилизации ситуации в Киеве и на фоне политических реалий город предоставил право МАФам, которые до апреля 2013 года стояли законно, получить документы на 5 лет. Их получали с 2014 года по 2018 год", - отметил Белоцерковец.



Сейчас, по его словам, действие этих документов постепенно заканчивается в отдельных районах.



"Так, первыми районами, где окончательно будет наведен порядок по критериям, которые описал выше, станут Оболонский, Святошинский и Днепровский районы. С 2021 - Печерский. Другие - не позднее 2022-2023-2024 годов. Но чтобы это сделать, нужны голоса депутатов Киевсовета", - добавил он.

