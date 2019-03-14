Huawei представила бюджетный смартфон Nova 4e

Китайская компания Huawei представила новый бюджетный смартфон Nova 4e. Новинка получила дисплей диагональю 6,15 дюйма с небольшим отверстием в нем для фронтальной камеры. Об этом пишет Gizmochina.



В основу устройства лег процессор Kirin 710, объем оперативной памяти составляет от 4 до 6 ГБ. Встроенная память - 128 ГБ.



Фронтальная камера получила объектив на 32 Мп, а основная камера включает сразу три объектива - основной на 24 Мп, 8-мегапиксельный с углом обзора 120 градусов, а также сенсор на 2 Мп.



Стоимость базовой версии - 300 долларов.

