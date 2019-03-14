Коррупция в оборонке: НАБУ отстранило двух детективов

На время проведения служебного расследования в НАБУ отстранили двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в Укроборонпроме. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба НАБУ.



Отмечается, что такое решение принял директор Бюро Артем Сытник учитывая общественный резонанс и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и Управления внутреннего контроля Бюро.



"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации вероятного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, обнародованных журналистами BIHUS.info. Убежден, в сложившейся ситуации, нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и сообщим о них общественность", - отметил Сытник.

