Советника руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.
Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30 тыс. от владельцев сети киевских ломбардов.
За эту сумму злоумышленник обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.
Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
В настоящее время проходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.