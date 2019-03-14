Советника руководства МВД поймали на взятке $30 тыс.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.



Как сообщает пресс-центр СБУ в четверг, советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30 тыс. от владельцев сети киевских ломбардов.



За эту сумму злоумышленник обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.



Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы неправомерной выгоды.



В настоящее время проходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела. Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное следствие.

