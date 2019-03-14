Кириленко назвал MARUV "подругой регионалов"

Во время заседания Верховной Рады вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко назвал певицу MARUV "подругой регионалов". Соответствующий ролик опубликован на официальном YouTube-канале 112 канала.







Между Кириленко и депутатом от Оппозиционного блока Василием Нимченко возник спор. В ходе словесной перепалки, вице-премьер-министр сказал - "Я сочувствую вам, что ваша подруга не поехала на Евровидение", имея в виду MARUV.



По мнению Кириленко, певица отказалась от участия в Евровидении-2019, чтобы гастролировать в России. Доводы о том, что певица победила в нацотборе по результатам зрительского голосования, не убедили вице-премьера.

