Цена на газ в Украине выше рыночной - Коболев

С апреля цены на газ в Украине будут выше, чем на европейском рынке. Об этом в четврег, 14 марта, заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев в Facebook. Он сообщил, что цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО.



С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена выходит на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн, добавил он.



"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - написал Коболев.



Глава Нафтогаза предложил Кабинету министров отменить режим ПСО и открыть рынок газа для населения.



Он отметил, что благодаря реформе рынка газа десятки компаний свободно покупают газ на европейском рынке и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Но частные потребители покупают газ по фиксированной цене, которую определяет правительство.



Ранее письмо Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману с подобным предложением опубликовали СМИ.



А буквально десять дней назад Коболев заявлял, что правительство не сможет снизить цену на газ для населения, поскольку рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

