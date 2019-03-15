Гройсман ответил на предложение Коболева по газу

Правительство не будет отменять регулирование цен на газ по инициативе "Нафтогаза". Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков в четверг, 14 марта. Что касается заявлений "Нафтогаза" по ценам на газ, премьер заявил, что правительство ограничило цену, и она не может быть больше 8,55 за кубометр.

"Если "Нафтогаз" сможет продавать дешевле – я это поддерживаю. Если они это сделают, я это поддерживаю, и вперед. Но в предложении "Нафтогаза" может быть ловушка. Они предлагают отменить ограничения цены. И если мы отменим ограничения, завтра они придут и скажут, что цена выросла и должно быть (для потребителей – ред.) 10 или 11 грн. Я этого допустить не могу. У нас установлен предел - 8,55. Все, что ниже – полностью поддерживаю и даже требую: чем дешевле продавать газ, тем лучше", - добавил он.



Кроме того, премьер заявил, что правительство изучит предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" о продлении полномочий главы правления компании Андрея Коболева до 22 марта 2020 года.



"Что касается наблюдательного совета. Он внес предложение подписать новый контракт на новых условиях, которые достаточно близки к тому, что я требовал. Это одно из первых адекватных предложений, которые получило правительство от наблюдательного совета. Будем это проговаривать для финализации решений", - сказал Гройсман.



Будут ли повышать цена на газ с мая премьер не сказал. Как известно, согласно требованиям МВФ, Украина должна повысить стоимость газа еще на 40% в течение года.

