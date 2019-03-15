Французский политик призвал ЕС ввести санкции против Украины

Президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани считает, что Евросоюз должен ввести ограничения в отношении Украины за несоблюдение минских договоренностей. "Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей", — сказал политик в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он сообщил, что полгода назад был в Донецке.



"Мы прошлись по минским договоренностям, чтобы посмотреть, какие меры были приняты украинской стороной, и констатировали, что ничего из того, что предусмотрено минскими договоренностями, Украиной сделано не было", — заметил Мариани.



Он напомнил, что Евросоюз накладывает санкции на Россию, оправдывая это тем, что Москва не выполняет условий соглашений.



"Во-первых, там прописано, что нужно ввести автономию для восточной части территории Украины — Рада до сих пор не проголосовала, даже не вынесла на голосование никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, Минские соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей Донецка и принятие нового закона о выборах — ни по одному из этих пунктов Рада также голосование не провела", — добавил Мариани.



Раз положения минских договоренностей не выполняются, логично, что "санкции нужно вводить в отношении Украины, так как это ее прямая ответственность", заключил политик.

