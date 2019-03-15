Сенат принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой

Сенат Конгресса США в четверг проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания верхней палаты велась на сайте законодательного органа.



За принятие резолюции проголосовали 59 сенаторов, против - 41. В поддержку документа высказались 12 сенаторов-республиканцев, состоящих с президентом в одной партии. Таким образом, резолюция не набрала необходимых двух третей голосов для преодоления президентского вето.



Ранее данный документ приняла Палата представителей Конгресса. Теперь он попадет на стол Трамп, который уже заявил, что наложит на резолюцию вето.



Президент США 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал в ходе телефонного брифинга журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит президенту получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.



Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.

