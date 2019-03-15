В ЕК заявили, что решение о переносе даты Brexit должны единогласно принять 27 стран ЕС

Решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Об этом сообщили журналистам в четверг в Еврокомиссии (ЕК) после того, как британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты Brexit на более поздний срок.



"Мы принимаем к сведению сегодняшнее голосование. Запрос о продлении статьи 50 (Лиссабонского договора) требует единогласного решения всех 27 стран-членов", - отмечается в заявлении ЕК.



Запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства. "Такой запрос должен будет рассмотреть Евросовет, отдавая приоритет необходимости обеспечить функционирование институтов ЕС и принимая во внимание причины и сроки возможного переноса даты. Президент [ЕК Жан-Клод] Юнкер находится в постоянном контакте со всеми лидерами", - заключила ЕК.



Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.



Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.

