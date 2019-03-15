44% украинцев получают пенсию до 3 тысяч грн.
По состоянию на 1 марта 2019 года, уже после повышения пенсий, большинство граждан Украины получают выплаты до 3 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
По данным ПФУ, размер пенсий распределяется следующим образом:
до 1400 грн - 1%;
от 1401 до 1500 грн - 11%;
от 1501 до 2000 грн - 16%;
от 2001 до 3000 грн - 44%;
от 3001 до 4000 грн - 12%;
от 4001 до 5000 грн - 6%;
от 5001 до 10000 грн - 8%;
более 10000 - 2%.
Источник: Strana.ua
10:10