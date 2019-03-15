МИД Украины осудил визит французских политиков в Крым

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку группы французских политиков в Крым, говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в четверг.



В среду в Крым прибыла французская делегация, в состав которой вошли почетные члены парламента Франции, бывшие и действующие депутаты Нацсобрания, представители муниципальных властей, в том числе мэры городов Бриен-ле-Шато и Бигулья. В рамках программы запланированы встречи с руководством госсовета Республики Крым и членами молодежного парламента полуострова, посещение Французского воинского кладбища и культурного центра "Альянс Франсез".



"Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины. Они также действуют вопреки официальной позиции собственной страны, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова", - говорится в заявлении.



Украинский МИД потребовал от иностранных граждан "четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", пригрозив в противном случае привлечением к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

