"Роскосмос" предложил проводить на МКС военные эксперименты

В материалах, опубликованных на сайте госкорпорации "Роскосмос", содержатся планы проводить военно-прикладные эксперименты на борту Международной космической станции.



"Для повышения эффективности использования российского сегмента предлагается новый принцип формирования долгосрочной программы целевых работ – реструктуризация экспериментов на три раздела: научные, технологические и целевые, включая военно-прикладные и коммерческие", — говорится в документах.



При формировании программы проведут инвентаризацию всех экспериментов на предмет актуальности, значимости и возможности реализации до 2024 года.

В июне 2018 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что Россия откажется от проведения экспериментов на МКС, которые потеряли актуальность.



В 2016 году корпоративной газете "Трибуна ВПК", издаваемой подмосковным НПО машиностроения, космонавт Максим Сураев рассказал, что российский экипаж МКС помогает российским Вооруженным силам отслеживать все военные конфликты и природные катастрофы. Например, ему была поставлена задача наблюдать за конфликтом на Украине в 2014 году.



В 2015 году руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал о съемках российскими космонавтами "горячих точек": Донбасса, Сирии. По его словам, зарубежные члены экипажа станции занимаются тем же самым.

