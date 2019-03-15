Появился новый трейлер блокбастера "Мстители: Финал"

В Сети появился новый трейлер фильма Мстители: Финал. Видео наполовину состоит из отрывков предыдущих картин киновселенной, среди которых Капитан Америка, Железный человек и Война бесконечности. Опубликован он был на YouTube-канале Marvel.



В трейлере появляется Капитан Марвел, которая, как ожидается, поможет сокрушить злодея Таноса, уничтожившего в предыдущей части половину Вселенной.



Режиссерами картины выступили Энтони и Джо Руссо. В ролях снялись Крис Эванс, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Марк Руффало и Джереми Реннер.



Выход фильма на экраны ожидается 25 апреля 2019 года.





