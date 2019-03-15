Почему некоторых женщин не защищают контрацептивы

Некоторые женщины беременеют, несмотря на то, что принимают гормональные контрацептивы. По мнению ученых, все дело в особом генетическом варианте. Из-за него происходит расщепление гормонов из препаратов, пишет The Daily Mail.



Итак, ген CYP3A7*1C активен в плоде, но дезактивирован у большинства взрослых людей. Однако у некоторых он остается активным, вмешиваясь в работу контрацептивов. Ученые обнаружили описанную связь после анализа 100 генетических вариантов. Они выделили гены, влиявшие на гормоны, и, в частности, на то, как гормоны расщепляются в теле.



Также исследование 350 женщин с аномальной экспрессией CYP3A7*1C показало проблемы с метаболизмом гормонов. Суммировав собранные данные, ученые смогли пролить свет на нестандартную реакцию на гормональные контрацептивы.

