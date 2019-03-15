Официальный сайт Одессы создан специально для вас

Интернет помогает современному человеку практически в любом деле, начиная с приготовления пищи и заканчивая воспитанием детей. Сайт 048.ua стал неотъемлемой частью жизни для многих одесситов. Сегодня люди начинают свой день, просматривая за чашкой кофе сводку важных событий о своем городе и стране, а также проверяют новостную ленту перед сном. Ресурс наполнен актуальной и объективной информацией, которая будет полезна не только жителю города, но и любому человеку, желающему провести в нем определенное время.

Электронная справка для туриста

Перед посещением города рекомендуется посетить раздел с самым точным прогнозом погоды в городе Одесса, достаточно зайти на страничку сайта 048.ua/weather и вы точно узнаете, будет ли сегодня дождь или ветер. Без этой информации можно оказаться в затруднительной ситуации, не подготовившись как следует к капризам природы.

Очень познавательный и практичный раздел – «справочная» поможет легко определиться с необходимым маршрутом на карте города, найти нужное здание, заведение или сервис всего за несколько минут. В сайт встроена система карт от Google с оптимизацией по поиску в пределах города Одессы, что очень удобно. Оформление разработано под все платформы, поэтому туристы могут без затруднений определиться с поиском гостиницы прямо со смартфона или планшета.

В разделе «досуг» представлены все лучшие заведения города из самых разных сфер. В нем спортсмены смогут легко подыскать место для поддержания формы, любители активного отдыха найдут массу развлекательных сервисов, а желающие вкусно поесть обязательно получат выборку среди нескольких заведений поблизости.

Объективные новости и досуг

Актуальная сводка новостей обновляется постоянно в нескольких рубриках. Читатели регулярно просматривают ленту, делятся своими комментариями не покидая ресурса, а также самостоятельно принимают участие в наполнении ленты публикациями, отправляя свои данные в редакцию по контактным номерам.

При необходимости получения информации индивидуального характера в любое время суток можно воспользоваться рубрикой «вопрос-ответ». Если необходима консультация специалистов — раздел «эксперты города» позволит быстро найти профессионала для оказания необходимой помощи или предоставления услуги.

Сайт 048.ua – это место, где собрано все необходимое, что точно пригодится жителям и гостям Одессы.