ГБР выясняет причину неявки Дубиля на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) намерено уже в третий раз вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу о подкупе избирателей (о так называемых "избирательных сетках") народного депутата из фракции ВО "Батькивщины" Валерия Дубиля.



"Уголовным процессуальным законодательством предусмотрены пути решения этой ситуации, которая сложилась в настоящее время. Сначала вызывается повесткой, второй раз вызывается повесткой и, конечно же, в случае умышленной неявки на допросы мы предпринимаем другие меры. Может быть предпринят и повторный вызов, и с применением определенного принуждения", - сказал директор ГБР Роман Труба агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли еще раз вызываться на допрос В.Дубиль.



Он подчеркнул, что допрос В.Дубиля является очень важным. "И только после этого можно говорить о дальнейшей перспективе этого дела", - отметил Р.Труба.



Р.Труба сообщил, что ГБР будет принимать меры для дальнейшего вызова на допрос В.Дубиля.



Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли еще одна повестка на допрос, уже третья по счету, директор ГБР сказал: "Конечно". Вместе с тем он добавил, что дата вызова на допрос В.Дубиля еще не определена, и этот вопрос решается.



"Мы все-таки хотим понять причину неявки. Являются ли они умышленными или по каким-то другим причинам свидетель не знал о необходимости явиться на допрос", - пояснил он.



По его словам, В.Дубиль фигурирует во многих обстоятельствах дела по "избирательной сетке" и для того, чтобы установить истину, его необходимо допросить.



Как сообщалось, 21 февраля 2019 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил о том, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем "избирательной пирамиды", действовавшей в разных регионах Украины. Он не назвал имя этого нардепа.



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту "избирательную пирамиду" народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из них был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.



22 февраля кандидат в президенты Украины, лидер ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко опровергла информацию о якобы причастности членов ее команды, в частности народного депутата В.Дубиля, к организации работы "пирамиды" для подкупа избирателей.



Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Государственное бюро расследований 28 февраля вызвало на допрос народного депутата из фракции "Батькивщина" В.Дубиля в деле о подкупе избирателей. Однако в тот день В.Дубиль не явился на допрос в ГБР.



11 марта он также не прибыл на допрос в ГБР.

