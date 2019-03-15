У рухнувших в Эфиопии и Индонезии самолетов была общая проблема – СМИ

У самолетов Boeing 737 MAX 8, которые потерпели крушение в Эфиопии и Индонезии, горизонтальные стабилизаторы были отклонены на нетипичный угол. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.



Отмечается, что изучение обломков обоих самолетов позволяет сделать предварительный вывод о том, что обе трагедии могли произойти по одинаковой причине.



Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air, отметило агентство.



Издание отмечает, что положение руля высоты может помочь следствию определить, что именно послужило причиной срыва самолета в пике.



Тем временем, NYT со ссылкой на источник, слышавший переговоры капитана судна с диспетчером, сообщила об аномальном ускорении разбившегося в Эфиопии Boeing.



Сообщается, что сразу после взлета пассажирский лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines начал слишком быстро набирать скорость.



По его словам, через три минуты после вылета Boeing из аэропорта в Аддис-Абебе капитан самолета "паникующим голосом" запросил разрешение на посадку. Он отметил, что в этот момент диспетчеры координировали посадку двух других бортов.



В газете добавили, что источник пожелал сохранить анонимность, так как переговоры в настоящий момент не были опубликованы.

