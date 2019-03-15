Коррупция в оборонке: открыто дело против главы НАБУ

Заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявляет, что САП открыла уголовное производство по факту сокрытия директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником информации о причастности детективов НАБУ к коррупции в оборонной сфере. Об этом глава САП сказал в эфире телеканала 1+1.



Холодницкий отметил, что НАБУ спрятало 87 листов из материалов дела о коррупции в Укроборонпроме, в которых, в частности, идет речь о получении взяток сотрудниками бюро. Глава САП уверен, что лично Сытник был проинформирован о взяточничестве его подчиненных.



"Я считаю, что он знал", - заявил он.



Холодницкий заявил, что открыл уголовное производство по данному факту и передал его для расследования в Госбюро расследований.



"Мной зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий при сокрытии (НАБУ) этих фактов", - сообщил он.



Кроме того, Холодницкий заявил, что намерен в ближайшее время забрать у НАБУ все уголовные производства, связанные с оборонной сферой, и передать их для расследования другим правоохранительным органам.



Ранее сообщалось, что на время проведения служебного расследования в НАБУ отстранили двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в Укроборонпроме.

