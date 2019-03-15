За минувшие сутки патрульные остановили 116 пьяных водителей

За прошедшие сутки, 14 марта, патрульные полицейские проработали 5497 вызовов, из которых 476 - вызовы о дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.



Патрульными было составлено 116 административных протоколов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5449 постановлений, из которых 4882 - за нарушение правил дорожного движения.



Стоит отметить, что за прошедшие сутки были задержаны 85 человек, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 1 изнасилование, 3 грабежа, 14 краж, 2 незаконных хранений оружия и боеприпасов, 28 наркопреступлений, 3 человека, находившихся в розыске, 33 за другие преступления.

