В Киеве врача облили неизвестным веществом - полиция

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который облил неизвестным веществом врача Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.



Сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы у клиники человек плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала "скорая".



На место событий выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Полицейские проводят осмотр места происшествия и изымают вещи со следами жидкости неизвестного происхождения, общаются со свидетелями и просматривают записи с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку.



Материалы зарегистрировали в Журнал единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После получения информации о состоянии и степени тяжести травм человека, а также установления, каким именно веществом облили врача, правоохранители определятся с правовой квалификацией события.

