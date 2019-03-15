Недостаток сна приводит к диабету - медик

Недостаток сна приводит к стрессам и негативного влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, нарушает обмен веществ - до диабета. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии корреспонденту УНН.



"Недостаточно качественный сон - и по глубине, и по времени - отображается в том, что приводит к ощущению стрессов, напряжений психических, он отражается на сердечно-сосудистой системе, в первую очередь, бронхо-легочной, на эндокринной, вызывая нарушения обмена веществ - до диабета", - отметил медик.



По его словам, для здорового человека нормальной продолжительностью сна считается 7-8 часов. Впрочем, если человек спит 9:00 и дольше, по словам О.Стойки, это может свидетельствовать о наличии какого-то соматического заболевания, о котором человек еще не знает.



Напомним, чтобы избежать проблем с засыпанием и не спровоцировать бессонницу, следует завершить за 3:00 до сна все моральные и физические нагрузки, не пить тонизирующих напитков, а также выключить телевизор и гаджеты до 22.00.



Если бессонница длится более 3-7 дней подряд, это может быть сигналом серьезного заболевания и требует немедленного обращения за медицинской помощью.

