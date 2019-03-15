Израиль нанес удары по 100 объектам в секторе Газа

Армия Израиля в ночь на 15 марта нанесла мощный удар по сектору Газа, после того как накануне вечером оттуда были выпущены две ракеты по Тель-Авиву. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Истребители и боевые вертолеты за одну ночь нанесли удары по 100 целям террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была осуществлена ​​в ответ на ракетный обстрел территории Израиля", - говорится в сообщении.



Среди атакованных целей оказался офисный комплекс штаб-квартиры ХАМАС в районе Рималь в центре города Газа.



"Этот штаб отвечает за руководство боевиками ХАМАС в Иудее и Самарии, осуществляет террористические акты и расширяет террористическую инфраструктуру", - уточнили в пресс-службе.



ВВС Израиля также нанесли удар по подземному заводу, где ХАМАС наладил производство ракет.

