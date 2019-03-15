Гройсман требует от регионов больше инвестировать в модернизацию ЖКХ

Премьер отметил, что реформа децентрализации существенно наполнила местные бюджеты, и полученные средства надо вкладывать в новое качество жизни людей, в том числе в сегменте ЖКХ.



Об этом Владимир Гройсман сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.



"С 12,5 млрд грн, выделенных на подготовку к отопительному сезону (на обновление сетей - ред.), потратили только 3 миллиарда. Поэтому мы требуем, чтобы местные власти начали инвестировать (в ЖКХ - ред.). А мы со своей стороны будем делать все, чтобы увеличивать еще и собственную добычу газа ", - сказал Гройсман.



Он сказал, что вопрос стоимости коммунальных услуг является болезненным для украинцев. Но его решения лежит в плоскости том числе и формирования этой стоимости. И в тех городах, где жилищно-коммунальное хозяйство обновляется, стоимость тепла значительно ниже по сравнению с городами, где деньги в сети не вкладываются. Дополнительным источником инвестиций, по словам главы правительства, могли бы стать и ассигнования, выделенные на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 гг.

