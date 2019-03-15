Boeing заморозил поставки 737 MAX

Boeing заморозил поставки 737 MAX

Компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX после авиакатастрофы рейса Ethiopian Airlines. Об этом сообщил представитель компании Чаз Биккерс, пишет Reuters.

В то же время, Boeing продолжит производство лайнеров этой модели, заявил он. «Мы продолжаем строить эти самолеты, оценивая ситуацию, которая может потенциально изменить производственные мощности», — отметил он.

14 марта сообщалось, что Boeing поддержал временный запрет на полеты всех Boeing 737 MAX. Однако в компании по-прежнему уверены в безопасности модели. В большинстве стран поддержали запрет на использование этой модели после авиакатастрофы в Эфиопии.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян. Кроме того, по данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.