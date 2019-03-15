Boeing заморозил поставки 737 MAX

Компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX после авиакатастрофы рейса Ethiopian Airlines. Об этом сообщил представитель компании Чаз Биккерс, пишет Reuters.



В то же время, Boeing продолжит производство лайнеров этой модели, заявил он. «Мы продолжаем строить эти самолеты, оценивая ситуацию, которая может потенциально изменить производственные мощности», — отметил он.



14 марта сообщалось, что Boeing поддержал временный запрет на полеты всех Boeing 737 MAX. Однако в компании по-прежнему уверены в безопасности модели. В большинстве стран поддержали запрет на использование этой модели после авиакатастрофы в Эфиопии.



За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян. Кроме того, по данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.



Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель является самым продаваемым самолетом в истории компании.

