В Украине осталось менее 30 млн жителей - Шуфрич

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич заявил, что более 10 миллионов трудоспособных жителей Украины покинули страну и уехали развивать экономику других государств. Об этом он рассказал в телеэфире.



Шуфрич отметил, что существует "методология", которая позволяет подсчитать количество людей, которые находятся в конкретное время на конкретной территории, так называемая методология по лимитам потребления хлеба.



"Подсчитано, что сегодня в Украине постоянно находится 28-29 миллионов (человек - ред.). Теперь от ваших 42 млн отнимите 12, вот вам заробитчане, которые не едят хлеб в Украине, а, к сожалению, платят за хлеб за границей", — добавил Шуфрич.



В ответ на слова политика, другой участник дискуссии заявил, что вся проблема в том, что украинцы стали есть меньше есть хлеба, заменяя его более полезными продуктами.

