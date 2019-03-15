В WhatsApp обнаружили новую функцию

В мессенджере WhatsApp появится специальный механизм, проверяющий подлинность фотографий. Об этом сообщается в блоге WABetaInfo, рассказывающем об обновлениях сервиса.



В бета-версии 2.19.73 автор блога обнаружил функцию «поиск по изображению». Она позволяет пользователю быстро загрузить фотографию в поисковик Google, чтобы найти похожие или идентичные картинки. Это позволит проверить, является ли снимок реальным или отретушированным, оригинальным или добытым в сети.



Функция пока недоступна для пользователей сервиса. Сотрудники WhatsApp ее появление не анонсировали.

