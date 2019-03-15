Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе

Короткий сон в обеденный перерыв поможет заменить кофе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.



По его словам, 20 минут сна способны заменить 200 миллиграммов кофеина.



Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление. Более полутора часов врачи спать днем не рекомендуют — перебор приводит к обратному эффекту.

