"Ходишь в дорогой шубе, когда все голодают": В Киеве избили журналистку из-за шубы

В Соломенском районе Киева мужчина избил женщину за то, что она была одета в дорогую шубу. Пострадавшей оказалась редактор телеканала NewsOne Ирина Харченко.



Об этом "Вестям" сообщили собственныхе источники в правоохранительных органах. "13 марта, в 09:05, в дежурную часть Соломенского управления полиции по спецлинии 102 поступило заявление от Харченко Ирины Александровны о том, что на улице Полевая, 21, неизвестный мужчина нанес ей телесные повреждения", - рассказал наш собеседник.



По словам потерпевшей, утром она шла на работу. Проходя мимо дома № 21, она встретила ранее неизвестного ей мужчину, который подошел к Харченко и нанес ей два удара кулаком в область лица. Избивая женщину, мужчина воскликнул: "Ходишь здесь в дорогой шубе, когда все голодают".



В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель Петр Постринский, 1965 года рождения. Задержанный сознался в содеяном.



Свой поступок он объяснил тем, что его возмутила дорогая одежда незнакомки, в то время, когда большинство людей и в том числе он нуждаются. За это он два раза ударил женщину кулаком в лицо. О том, что она работает журналистом не знал.



В данное время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Фигуранту грозит 5 лет тюрьмы.

