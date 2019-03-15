Поступления Пенсионного фонда выросли вдвое - Рева

За три года дотации Пенсионного фонда из госбюджета увеличились на 22 миллиарда гривен, а собственные поступления выросли вдвое. Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 15 марта.



"Что касается дефицита Пенсионного фонда, в 2016 году собственные поступления Пенсионного фонда составляли 112 млрд грн, а дотация из государственного бюджета - 145 млрд грн. Прошло три года, дотация Пенсионного фонда увеличилась на 22 млрд грн: с 145 млрд до 167 млрд грн. Собственные поступления Пенсионного фонда с 112 млрд грн до 230 млрд грн в этом году. Более чем в два раза", - отметил Рева.



Также он сообщил, что за год количество налогоплательщиков в Украине увеличилось на 438 тысяч человек.

