НАПК в этом году 82 раза заявило на чиновников за неподанные декларации

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило в Нацполицию и прокуратуру о непредставлении деклараций восемью лицами, в целом с начала года правоохранителям отправили 82 таких вывода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.



"НАПК выявило признаки умышленного непредставления деклараций 8-я должностными лицами. О фактах таких уголовных правонарушений Национальное агентство сообщило органы Нацполиции и прокуратуры", - сообщили в Агентстве.



Установлено, что три человека не подали ежегодные декларации за 2017 год: депутаты местных советов и специалист Запорожской ОГА.



Еще трое чиновников не подали декларации после увольнения, другие - декларацию перед увольнением за ранее не охваченный период. "Нарушение допустили должностные лица территориальных органов Пенсионного фонда, учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, Национальной полиции", - добавили в НАПК.



"Всего с начала 2019 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 82 обоснованных вывода относительно непредоставления должностными лицами деклараций", - отметили в ведомстве.



Ответственность за умышленное непредставление декларации предусмотрена статьей 366-1 УК Украины.

