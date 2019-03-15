По факту отравление детей в школе Днепра возбуждено дело - полиция

В Днепре по факту отравления детей в школе №112 полиция открыла уголовное производство.



Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, уголовное производство начато по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).



"14 марта на обучение в школу №112 в Шевченковском районе не появились 512 учеников из 904. По неофициальной информации, 94 из них пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь",- сообщили в полиции.



Как сообщила секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара на пресс-конференции в пятницу, по последним данным профильных департаментов мэрии Днепра, с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 14 детей, из них только 8 питались в столовой. "Состояние больных – стабильное", - сказал он.



А.Санжара также заявил, что полиция распространила через СМИ некорректную информацию о якобы отравлении более 500 школьников, что напугало родителей.



"Информация была изложена таким образом, что могла восприниматься двояко. Все, кто отвечает за распространение информации, отвечают и за нашу безопасность. Мы считаем, что Национальная полиция, предоставляя подобные формулировки, на самом деле не понимала этой ответственности. Мэр Днепра Борис Филатов уже обратился к Нацполиции с требованием о досудебном урегулировании, об опровержении этой информации и правильном ее изложении", - сказал А.Санжара.



Кроме опровержения неправдивой информации о массовом отравлении, в мэрии Днепра требуют от Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в дальнейшем пользоваться только проверенными данными, а также провести соответствующую работу с теми специалистами, которые допустили такую досадную ошибку.

