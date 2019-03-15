«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.



Первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля. Участники Лиги Европы сыграют между собой 11 апреля и 18 апреля.



Пары ¼ финала Лиги чемпионов:



«Аякс» (Голландия) — «Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия)

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)



Пары ¼ финала Лиги Европы:



«Наполи» (Италия) — «Арсенал» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Валенсия» (Испания)

«Бенфика» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Славия» (Чехия) — «Челси» (Англия)

