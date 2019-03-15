ОБСЕ отправило украинской стороне список наблюдателей с 24 гражданами РФ

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направило Центральной избирательной комиссии Украины состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах. В него попали 24 гражданина Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНН сообщил в пятницу пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.



"Да, я могу это подтвердить”, - сказал Раймер, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентские выборы в Украине.



"Это соответствует стандартной практике любой миссии по наблюдению за выборами, которую мы отправляем", - отметил пресс-секретарь.



Он рассказал, что, в соответствии с практикой, ОБСЕ запрашивает кандидатуры наблюдателей от всех стран-участниц организации. Как только БДИПЧ получает эти имена, то передаёт их соответствующим властям страны.



"Итак, мы передали этот список в центральную избирательную комиссию Украины.Список был отправлен сегодня утром, пару часов назад2, - добавил собеседник.



Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому “официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лица, которые являются гражданами (подданными) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которой инициировано или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом”.

