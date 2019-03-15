Финляндия поможет создать "новую украинскую школу"

Украина и Финляндия начинают совместный проект, рассчитанный на 4 года, по поддержке реформы Новой украинской школы.



Презентация проекта "Learning together/Учимся вместе" состоялась в рамках Дня финского образования в Киеве, 15 марта, сообщает корреспондент Укринформа.



"В первую очередь нас объединяют с финскоим образованием ценности. Мы хотим и уже положили в основу реформы интерес и поддержку каждого ребенка. Мы исходим из того, что каждый ребенок имеет чувство достоинства, имеет потенциал, который можно развивать. И мы должны найти способ, чтобы поддержать каждого ребенка... Наши коллеги, финские эксперты, объединены с нами этой целью. Есть большой четырехлетний проект, который мы начинаем сегодня, и в этот проект Финляндия вкладывает собственные средства и ресурсы, потому что верит, что мы стоим на этой позиции ценностей", - сказала на презентации проекта министр образования и науки Лилия Гриневич.



Проект финансируется Министерством иностранных дел Финляндии и реализуется компанией FCG International в сотрудничестве с Хельсинкским университетом. Проект направлен на повышение качества образования и общественное восприятие украинского образования.



Мероприятие по случаю старта проекта Learning together в Киеве / Фото: Шамкин Даниил, Укринформ



Так, в частности, будет оказана поддержка повышению квалификации учителей, которые преподают по учебной программе Новая украинская школа, помощь педагогическим образовательным учреждениям в разработке современных учебных планов. Планируется совместная разработка новой коммуникационной стратегии МОН относительно повышения осведомленности широкой общественности о концепции Новой украинской школы. Также будет оказана поддержка в разработке современных учебных материалов, в том числе для учащихся с особыми потребностями, в развитии школьного лидерства, разработки стандартов для школьного лидерства.



Внедрение проекта проходит в рамках соглашения между Украиной и Финляндией, которое было ратифицировано в 2018 году. Документом предусмотрено 6 млн евро безвозвратной помощи для осуществления приоритетных задач Новой украинской школы. Проект рассчитан на 4 года. Отдельно выделены 2 млн евро Европейским Союзом на преподавание украинского языка как неродного для учащихся - представителей национальных языковых меньшинств.

