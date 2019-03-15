В Украине в ближайшие сутки ожидаются умеренные дожди и ветер

В Украине в ближайшие сутки 16 марта ветреную и влажную погоду будет определять атмосферный фронт с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в западных, восточных регионах страны и Житомирской области ожидается небольшой, на Закарпатье и в Карпатах - умеренный дождь, местами с мокрым снегом; днем в Украине небольшие, местами умеренные дожди.



Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, а днем на всей территории страны порывы ветра 15-22 м/с, днем в западных областях местами 25-28 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-11° тепла, в южных областях до 14°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° мороза.



В Киеве 16 марта ночью без осадков, днем дождь и порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 марта самая высокая температура днем была 13,7° в 1937 году, самая низкая ночью -18,0° в 1942 году.



В Украине 17 марта ночью на Левобережье и в Крыму умеренный дождь, на остальной территории, а днем в восточных и западных областях – местами небольшой дождь (ночью в Карпатах с мокрым снегом). Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 0-4° тепла, днем 6-11° тепла, в западных и Одесской областях 11-16° тепла; в Карпатах ночью 0-4° мороза, днем 2-7° тепла.



В Киеве 17 марта ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

