В первом туре за Тимошенко готовы проголосовать 32% граждан, - данные анкетирования 2,5 млн украинцев

Перемога Юлії Тимошенко на президентських виборах 31 березня беззаперечна – у першому турі її підтримують 31,68% громадян, а в другому – вона впевнено виграє у Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Про це свідчать дані одного з найбільших анкетувань за всю історію України. Упродовж лютого було опитано 2,5 млн громадян в усіх областях, у кожному місті та селі.

У результаті були отримані наступні дані: перше місце – Юлія Тимошенко (31,68%), друге – Володимир Зеленський (20,96%), третє – Петро Порошенко (15,80%).



У другому турі Юлія Тимошенко виграє у Володимира Зеленського – 50,53% проти 40,55% відповідно, а також у Петра Порошенка – 57,50% проти 31,20%.



«Сьогоднішні результати, 31% у Юлії Тимошенко, – це є фактично прогнозне опитування, яке робить кожна соцкомпанія. Єдина різниця – це не тисячі, а реальні 2,5 млн громадян, які були опитані. Це вже не опитування, а реальне голосування», – сказав під час прес-конференції у Києві заступник Голови фракції Сергій Соболєв.

Він наголосив, що підтвердженням цифр, які були отримані в результаті анкетування, є результати 7 хвиль виборів в об’єднаних територіальних громадах.

«Коли ви порівняєте з даними ЦВК по так званих 7 хвилях виборів, у яких були залучені понад 4 млн виборців, то ви побачите, що фактично ця цифра близька до тієї, яку оприлюднила ЦВК. Партія «Батьківщина» і наші кандидати отримали понад 30% місць в місцевих об’єднаних громадах», – зауважив політик.

Сергій Соболєв звернув увагу на те, що всі соцопитування найрейтинговіших компаній до грудня місяця свідчили про те, що Юлія Тимошенко – перший і беззаперечний лідер.

Проте, з початком передвиборчої кампанії, в опитуваннях цих відомих соцслужб, з’явилися ознаки брудних маніпуляцій – «першими у рейтингах були і Порошенко, і Зеленський, і Тимошенко, і Гриценко та інші кандидати».

Саме тому «Батьківщина» вирішила презентувати дані анкетування, яке вона не раз проводила і результати якого завжди підтверджуються офіційними результатами виборів на сайті ЦВК.

