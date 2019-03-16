США продолжают переброску стратегической авиации в Европу

Соединенные Штаты в пятницу перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, следует из данных западных авиадиспетчерских служб.



Как сообщалось, накануне на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. По имеющимся данным, в ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц. Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.



Перед прибытием в пятницу на авиабазу Фэрфорд бомбардировщик B-52H с бортовым номером 60-0058 и позывным CLIP91, вылетевший с авиабазы Барксдейл (американский штат Луизиана).



После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику.

