С сегодняшнего дня в Киеве перекрыли Шулявский мост

Сегодня, 16 марта, в Киеве перекроют движение автотранспорта на Шулявском мосту в связи с его реконструкцией, которая обойдется городу в 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передают Українські Новини. Так, сообщается, что работы по демонтажу существующего путепровода начнут 17 марта.



"Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы - это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, демонтаж карнизных блоков, демонтаж консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков", - написано в нем со ссылкой на слова главного инженера КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александра Здольника.



Завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м планируется завершить к концу 2019 года.



Путепровод намерены оборудовать велосипедными дорожками 741 м длинной, лево- и правоповоротными съездами, а также в планах реконструкция подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.



Движение транспорта на время реконструкции будет организовано прилегающими улицами, в частности в направлении улицы Александра Довженко - Вадима Гетьмана происходить по ул. Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.







На пересечении ул. Нестерова и проспекта Победы установят временный светофор.



По проспекту Победы до пересечения с ул. Гарматной также установят временный светофор для обеспечения возможности левого поворота на Гарматную, а по ул. Гарматная и ул. Выборгская будут обеспечивать выезд на ул. Гетьмана.



Ул. Антона Цедика (до пересечения с ул. Нестерова) и ул. Петра Нестерова переведут в режим одностороннего движения; ул. Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и ул. Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.



Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны ул. Елены Телиги на ул. Довженко - конечную остановку "Ул. Ивана Гонты".

