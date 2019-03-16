В Крыму намерены выставить счет Украине за 25 лет

Власти аннексированного Крыма совместно с Госдумой РФ намерены создать рабочую группу, которая будет подсчитывать "убытки" полуострова от нахождения в составе Украины. Об этом в субботу, 16 марта заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Он также заявил, что рабочая группа начнет работу в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.

Накануне на совместном заседании Совета Госдумы и так называемого "Госсовета Крыма" председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских структур обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе.