В Украине в воскресенье будет местами прохладно и мокрый снег

В ближайшие сутки, 17 марта, погоду в Украине будет определять прохладный и влажный воздух с севера Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ночью на большей части Украины, днем в восточных, западных областях и в Приазовье дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, днем местами в западных областях порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, в Карпатском регионе и на юге Одесской области местами 15-18°; в горных районах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, порывы ветра 15-18 м/с; днем без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 марта самая высокая температура днем была +17,1 в 1990 году, самая низкая ночью -18,1 в 1917 году.

18 марта в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных и центральных части местами 0-3° мороза; днем 12-17°, в восточных областях и на крайнем западе около 10°.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.