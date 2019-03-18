В центре Киева избили наблюдательницу от ОБСЕ

В самом сердце Киева на улице Дарвина французская представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, возвращалась после полуночи к себе в гостиницу, сообщили источники в МВД.



Проходя по уличной лестнице по улице Дарвина, за ней увязался неизвестный, похожий на бродягу, который начал просить деньги. Когда француженка попыталась отделаться от навязчивого спутника, тот несколько раз ударил ее, и вероятно хотел ограбить.



Потерпевшая принялась громко звать на помощь и спугнула преступника, который убежал.



Примечательно, что это случилось с официальным лицом,прибывшем в феврале в Украину в роли наблюдателя при проведении президентских выборов в центре Киева, где полно полиции. По данному факту причинения телесных повреждений столичная полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.



Потерпевшую отправили на обследование к медикам чтобы установить степень тяжести травм, но предварительно у нее только легкие телесные повреждения.

