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- В центре Киева избили наблюдательницу от ОБСЕ
В центре Киева избили наблюдательницу от ОБСЕ
В самом сердце Киева на улице Дарвина французская представительница Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ, возвращалась после полуночи к себе в гостиницу, сообщили источники в МВД.
Проходя по уличной лестнице по улице Дарвина, за ней увязался неизвестный, похожий на бродягу, который начал просить деньги. Когда француженка попыталась отделаться от навязчивого спутника, тот несколько раз ударил ее, и вероятно хотел ограбить.
Потерпевшая принялась громко звать на помощь и спугнула преступника, который убежал.
Примечательно, что это случилось с официальным лицом,прибывшем в феврале в Украину в роли наблюдателя при проведении президентских выборов в центре Киева, где полно полиции. По данному факту причинения телесных повреждений столичная полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.
Потерпевшую отправили на обследование к медикам чтобы установить степень тяжести травм, но предварительно у нее только легкие телесные повреждения.