Испания предоставила политическое убежище украинскому журналисту

Украинский оппозиционный журналист и левый активист Андрей Мовчан получил политическое убежище в Испании, куда он выехал в конце 2014 года. Решение о предоставлении убежища было принято Министерством внутренних дел Испании 7 марта.



Журналист просил убежища на основании криминализации коммунистических взглядов в Украине и за преследования со стороны ультраправых организаций. Мовчан предоставил доказательства ряда нападений на него правыми радикалами, последний из которых произошел летом 2014 года. "Ультраправые группировки фактически стали частью репрессивного аппарата, и государство в духе режимов Латинской Америки использует их как неофициальный инструмент для расправ над инакомыслящих. С другой стороны, "активисты", пользуясь покровительством СБУ и полиции, могут рассчитывать на безнаказанность за свои преступления", - заявляет журналист.



Мовчан выступал одним из основателей студенческого профсоюза "Прямое действие", в составе которого проводил кампании против коммерциализации образования в 2010-2012 годах. В качестве журналиста он работал в ряде изданий. Таких, как Газета 24, Корреспондент.net. Подвергал критике события на Майдане, с первых дней прихода новой власти стал в оппозицию к ней, выступал за политическое решение конфликта на востоке Украины.



После многочисленных угроз в свой адрес, в декабре 2014 года журналист был вынужден выехать за пределы страны и оказался в Испании. В итоге длительного рассмотрения его запроса на предоставление убежища, испанское правительство приняло положительное решение. "Предоставив мне убежище, Испания, страна-член Евросоюза, фактически признала существование политических преследований в Украине, в частности в части угроз со стороны неонацистских группировок. При существующих препятствиях для свободы выражения и остальных гражданских свобод, Украина никак не может претендовать на звание демократического государства. На Западе, где долгое время закрывали на это глаза, теперь все чаще признают эти факты", - отмечает журналист.

