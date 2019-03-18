Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю за ядерным оружием

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что существует вероятность начала переговоров между США и Россией в сфере контроля над ядерным оружием. Об этом сообщает The Hill.



Кроме того, Болтон предлагает привлечь к переговорам и Китай, так как страна "наращивает ядерный потенциал".



"Это одна из причин, почему мы смотрим на укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны в США. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести еще одни переговоры по контролю над вооружениями, например, с русскими", - отметил Болтон.



Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливает свое участие в ДРСМД. Также президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году.

