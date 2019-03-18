Порошенко пообещал "решительные шаги" для возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко пообещал в случае победы на выборах вернуть Крым и Донбасс. "Донбасс и, слышите, Крым — вернутся в Украину! <...> После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем", — цитирует речь украинского лидера на встрече с избирателями телеканал Newsone.

Кроме того, Порошенко анонсировал планы по укреплению украинской армии. Глава страны полагает, что в случае его победы Москве придется согласиться на условия Киева.



"Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто обязан будет согласиться и на голубые шлемы ООН, и на другие наши предложения", — цитирует пресс-служба Порошенко его слова в твиттере.



Ранее на этой же встрече президент пообещал построить боевые ракеты в случае избрания его на пост главы государства.



Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. В Москве неоднократно подчеркивали, что процедура присоединения региона полностью соответствовала нормам международного права.

