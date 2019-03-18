ЛНР: в ВСУ погибших солдат объявляют дезертирами

В подразделениях украинских Вооруженных сил в Донбассе запрещено распространяться о боевых и небоевых потерях среди личного состава, а погибших солдат зачастую объявляют дезертирами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.



В частности, он подчеркнул, что в 54-й бригаде ВСУ давно скрывают от вышестоящего командования происшествия с участием украинских солдат.



"Руководствуясь личными интересами в попытках избежать ответственности, командование бригады не передает в вышестоящий штаб ООС информацию о реальном положении дел с личным составом. В расположении бригады запрещены любые разговоры как о боевых, так и небоевых потерях, а также случаях дезертирства и преступлениях военнослужащих", — сказал Марочко, добавив, что за нарушение этого приказа назначается штраф.



Он также подчеркнул, что тела погибших украинских солдат вывозят в темное время суток и за территорией части передают людям в военной форме без опознавательных знаков, при этом впоследствии многих погибших объявляют дезертирами.

