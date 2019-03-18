Тимошенко пообещала переговоры о мире в Донбассе в случае победы

Одна из лидеров президентской гонки на Украине, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко собрала многотысячный митинг в Северодонецке Луганской области, на котором заявила, что в случае победы на выборах сразу начнет переговоры о мире в Донбассе с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума, сообщает пресс-служба ее партии.



Ранее Тимошенко подписала обязательство, в котором обещала "вернуть Донбасс и Крым" под контроль Киева в случае победы на выборах главы государства. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.



Сообщается, что Тимошенко стала первым и пока единственным кандидатом в президенты Украины, который провел встречу с общиной на центральной площади Северодонецка в воскресенье. По данным партии, пообщаться с лидером "Батькивщины" пришло около 10 тысяч жителей Северодонецка, поддержавших Тимошенко.



Сообщается, что встрече с избирателями кандидат в президенты подчеркнула, что для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит жизни.



"Именно поэтому после выборов надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границу. Он подписан ключевыми странами мира. И первый шаг нового президента - собрать за одним столом лидеров стран-подписантов", - заявила Тимошенко.



Она рассказала, что в последнее время разговаривала со всеми лидерами ключевых стран по этому поводу.



"Я с ним хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет", - заверила Тимошенко.



После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, РФ, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

