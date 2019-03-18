Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой

В массовом отъезде украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного. Об этом в интервью "Радио Культура" заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин: "Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не катастрофа, но это мегавызов для страны".

Согласно данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляется около девяти миллионов граждан. В последние годы эти показатели стремительно растут. По статистике, около 20 процентов населения ежегодно уезжает на заработки.



Как утверждает Евростат, большинство украинцев выбирает польский рынок труда.



При этом условия работы в Польше оставляют желать лучшего. По словам украинских трудовых мигрантов, заграничные зарплаты кажутся "космическими", однако в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами.

